В аэропорту Киева пограничники задержали азербайджанца, который проходил по внутренним базам, как причастный к наркопреступлению. Мужчина находился в розыске больше недели.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Иностранец подозревался в совершении преступления по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Задержанного отдали в руки сотрудников Нацполиции.

Ранее НикВести сообщали, что в Международном аэропорту «Борисполь» среди личных вещей иностранца обнаружили полкило кокаина. Ориентировочная стоимость наркотиков составляет 2,1 миллиона гривен.