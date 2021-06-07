Пьяный мужчина позвонил в полицию Запорожья и рассказал, что заминировал торговый комплекс Украина, пригрозив нажать на кнопку детонатора, он запросил вертолет и миллион долларов. Полицейские провели эвакуацию и задержали фейкового минера.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Пиротехники ГУНП в Запорожской области прибыли в торговое заведение, откуда вывели около 400 граждан.

Кроме того, прочесали и прилегающую территорию. Информация о минировании оказалась ложной.

Лжеминер в процессе переговоров согласился на планке в 15 тысяч долларов. Полицейские задержали жителя Запорожья 2000 года рождения в квартире, где он проживает. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, в полицию поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Сити-Центр» в Николаеве.