Житель одного из сел Яворивского района Львовской области, приехав отдохнуть на водоем, погиб под колесами своего собственного автомобиля, пытаясь остановить его, когда авто начало катиться вниз.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
Смертельное происшествие произошло в воскресенье, 6 июня.
— 32-летний житель одного из сел Яворивского района приехал на собственном автомобиле Volkswagen Touran на водоем, оставил транспортное средство на вершине карьера и спустился к воде. Неожиданно автомобиль покатился вниз - мужчина увидел это и пытался остановить транспортное средство, — говорится в сообщении.
Владелец авто попал под колеса. Он получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице.
Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, 6 человек скончались, больше десятка раненых.
Житель одного из сел Яворивского района Львовской области, приехав отдохнуть на водоем, погиб под колесами своего собственного автомобиля, пытаясь остановить его, когда авто начало катиться вниз.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
Смертельное происшествие произошло в воскресенье, 6 июня.
— 32-летний житель одного из сел Яворивского района приехал на собственном автомобиле Volkswagen Touran на водоем, оставил транспортное средство на вершине карьера и спустился к воде. Неожиданно автомобиль покатился вниз - мужчина увидел это и пытался остановить транспортное средство, — говорится в сообщении.
Владелец авто попал под колеса. Он получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице.
Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, 6 человек скончались, больше десятка раненых.