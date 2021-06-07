Житель одного из сел Яворивского района Львовской области, приехав отдохнуть на водоем, погиб под колесами своего собственного автомобиля, пытаясь остановить его, когда авто начало катиться вниз.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Смертельное происшествие произошло в воскресенье, 6 июня.

— 32-летний житель одного из сел Яворивского района приехал на собственном автомобиле Volkswagen Touran на водоем, оставил транспортное средство на вершине карьера и спустился к воде. Неожиданно автомобиль покатился вниз - мужчина увидел это и пытался остановить транспортное средство, — говорится в сообщении.

Владелец авто попал под колеса. Он получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, 6 человек скончались, больше десятка раненых.