В воскресенье, 6 июня, в одном из дельфинариев Одессы дельфин укусил мальчика за руку во время контактной программы, в результате ребенка отвезли в больницу, где врачи наложили швы.

Как сообщает канал Одесса Инфо в Telegram, вероятно дельфин подумал, что ему протягивают рыбу.

На видео, которое обнародовала мама мальчика, видно, как животное схватило ребенка за руку.

Мать пострадавшего заявила, что руководство дельфинария не извинилось за этот случай и заявило, что в этом виноваты сами родители, которые не досмотрели ребенка.

Как сообщает ТСН.ua, в комментарии журналистам владелец дельфинария Андрей Кисловский попросил прощения у матери потерпевшего. По его словам, инцидент — это упущение персонала.

— На самом деле мы очень виноваты, это упущение нашего персонала. Мы не должны были допустить этой ситуации, чтоб ребенок дразнил дельфина. Дельфин таким образом ориентирован на кормление, когда у тренера берет рыбу, — заявил он.

В дельфинарии добавили, что в момент инцидента их сотрудник куда-то отошел, а мама снимала мальчика.

— Животное миролюбивое и хорошее, но это обычные рефлексы во время кормления, они существуют у каждого животного. Ребенок не виноват, потому что не понимал, что происходит. Вопрос уже к матери, которая, видимо, также не понимала и не давала себе отчета, что она делала, и, конечно, главный вопрос к нашему персоналу, который не предупредил этого, — сказали в дельфинарии.

Андрей Кисловский заявил, что дельфинарий в ближайшее время свяжется с мамой ребенка.

— Я от лица нашего коллектива прошу прощения у матери. Думаю, в ближайшее время с ней сконтактируемся и этот вопрос сгладим и урегулируем, — сказал он.

По его словам, персонал во время выступления озвучивает правила поведения в дельфинарии.

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