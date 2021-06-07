Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал сделать все возможное, чтобы решить проблему так называемых «морских солей» - слизи из водорослей, которая покрыла берега Мраморного моря вблизи Стамбула.

Толстый слой коричневой слизи из фитопланктона угрожает жизни морских организмов и мешает рыболовству, пишет ВВС.

Впервые этот феномен был зафиксирован в Турции в 2007 году, тогда он также наблюдался в Эгейском море у побережья Греции. Однако нынешнее распространение слизи в Мраморном море стало самым масштабным в истории.

Эрдоган заявил, что слизь также угрожает экологии Черного моря.

— Я надеюсь, что мы спасем наши моря от этой напасти, связанной со слизью. Я боюсь, что она распространится в Черное море... это будет огромная проблема. Нужно немедленно действовать, — сказал президент Турции.

Он призвал расследовать причины явления, связав его со сливом канализации в море и растущей температурой воды. Турецкое правительство уже отправило группу из 300 человек, которым предстоит изучить ситуацию.

Морская слизь - природное явление, которое происходит, когда фитопланктон чрезмерно разрастается из-за высокой температуры и загрязнения воды. По словам экспертов, в последние 40 лет эта проблема становилась все острее.

Кораблям в Мраморном море приходится плыть через толстый слой слизи, некоторые рыбацкие лодки не могут выходить в море, поскольку слизь забивает их моторы и сети.

Поскольку морская поверхность покрыта слизью, от отсутствия кислорода массово гибнет рыба и другие представители морского мира. Турецкие эксперты заявили агентству Франс пресс, что слизь присутствует не только на поверхности моря, но распространяется на глубину от 25 до 30 метров. В интервью профессор Байрам Озтюрк из Турецкого центра морских исследований сказал, что проблема слизи не исчезнет, если власти не вложат больше средств в программу очистки канализационных сливов из Стамбула.

По словам турецких ученых, дополнительную нагрузку на экологию Мраморного моря также создают вредные выбросы, попадающие в соседнее Черное море из Дуная.

Напомним, основатель Amazon пожертвовал почти $800 млн на сохранение окружающей среды.