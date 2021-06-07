Авария случилась во Львове утром в понедельник, 7 июня. Маршрутка въехала в дерево из-за чего пять пассажиров получили травмы разной тяжести.

Об этом сообщает управление транспорта Львовского горсовета.

Всем пострадавшим предоставили медицинскую помощь и госпитализировали по необходимости. После первой помощи всех выписали.

— Причины ДТП устанавливаются. Полиция рассматривает несколько версий. Обслуживает маршрут № 11 перевозчик «Мера и К», — сообщили в управлении транспорта.

Согласно одной из версий причиной ДТП могли послужить технические неисправности транспорта.

— По одной из версий, причиной ДТП на ул. Левандовской, 25 могут быть технические неисправности автобуса. Поэтому управление транспорта назначает служебное расследование относительно этого ДТП, — рассказала заместитель городского головы по вопросам жилищного хозяйства Ирина Маруняк.

Напомним, житель одного из сел Яворивского района Львовской области, приехав отдохнуть на водоем, погиб под колесами своего собственного автомобиля, пытаясь остановить его, когда авто начало катиться вниз.