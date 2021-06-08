Правоохранители задержали директора Института рыбного хозяйства НАН Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, руководитель Института требовал от субъекта предпринимательской деятельности неправомерную выгоду за заключение договора аренды имущества государственного учреждения. Кроме официальных платежей, предприниматель должен платить чиновнику 20 тысяч гривен ежемесячно.

Руководителя учреждения задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после перечисления первого транша в сумме 20 тысяч гривень на указанный им банковский счет.

Директором Института рыбного хозяйства НАН является Игорь Грициняк — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НАН.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В помещениях Института рыбного хозяйства НАН Украины проведены обыски. Досудебное следствие продолжается.

Ранее Государственное бюро расследований при получении неправомерной выгоды задержало первого заместителя директора и советника директора Национального агентства по аккредитации Украины.