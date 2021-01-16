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Государственное бюро расследований при получении неправомерной выгоды задержало первого заместителя директора и советника директора Национального агентства по аккредитации Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
— Оперативные сотрудники ГБР установили, что «руководящим звеном Национального агентства по аккредитации Украины введен коррупционный механизм в сфере предоставления разрешительной документации». Задокументирован факт вымогательства первым заместителем Нацагентства взятки в сумме 2,5 тысячи долларов США от представителя коммерческой структуры в сфере транспортных перевозок, — говорится в сообщении.
Для получения неправомерной выгоды руководитель привлек в качестве посредника советника директора Нацагентства. 15 января их задержали при выдаче разрешительной документации и получении взятки за нее.
Напомним, сотрудники ГБР пресекли противоправную деятельность одного из руководителей Государственной фискальной службы Украины, который требовал 200 тысяч долларов от руководителя фармацевтического предприятия.
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Государственное бюро расследований при получении неправомерной выгоды задержало первого заместителя директора и советника директора Национального агентства по аккредитации Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
— Оперативные сотрудники ГБР установили, что «руководящим звеном Национального агентства по аккредитации Украины введен коррупционный механизм в сфере предоставления разрешительной документации». Задокументирован факт вымогательства первым заместителем Нацагентства взятки в сумме 2,5 тысячи долларов США от представителя коммерческой структуры в сфере транспортных перевозок, — говорится в сообщении.
Для получения неправомерной выгоды руководитель привлек в качестве посредника советника директора Нацагентства. 15 января их задержали при выдаче разрешительной документации и получении взятки за нее.
Напомним, сотрудники ГБР пресекли противоправную деятельность одного из руководителей Государственной фискальной службы Украины, который требовал 200 тысяч долларов от руководителя фармацевтического предприятия.