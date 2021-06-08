Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего жителя Врадиевского района по факту совершения полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч.1 ст.155 УК Украины).

Об этом сообщает Первомайская окружная прокуратура.

«В ходе досудебного расследования установлено, что парень точно знал, что девушка не достигла 16-летнего возраста. Однако 29 декабря 2019 года, находясь по месту жительства девочки в селе Лукановка Кривоозерского района, имея прямой умысел, направленный на удовлетворение своей половой страсти, вступил в половые сношения с несовершеннолетней. Продолжая свои преступлении действия, в январе 2021 злоумышленник снова совершил в отношении девочки противоправные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 155 УК Украины (природные половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, суд отправил за решетку на 11 лет 31-летнего жителя Веселиновского района по факту изнасилования своей падчерицы.