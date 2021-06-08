В Херсоне и области в понедельник, 7 июня, прошли ливни, улицы города затопило.

Видео непогоды очевидцы опубликовали в соцсетях.

На кадрах роликов видно, как вода на дорогах переливалась через бордюры, люди переходили улицу почти по колено в воде.

Местные жители говорят, что уже несколько лет даже небольшой ливень становится для Херсона настоящей проблемой. Вода вовремя не стекает в ливневки, что вызывает ДТП, транспортные коллапсы и портит состояние дорог.

Напомним, в результате сильного дождя, который прошел в Николаеве днем, 31 мая, улицы города затопило водой.