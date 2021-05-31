В результате сильного дождя, который прошел в Николаеве днем, 31 мая, улицы города затопило водой.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, затопило проспект Центральный на отрезке от 3-й Слободской до Садовой и 3-ю Слободскую. Местами на тротуарах «поплыла» и плитка.

Также затопило улицу Садовую на отрезке от Пограничной до Кузнецкой. Видеозапись опубликовали в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева и области».

Ранее сообщалось, что вечером 28 мая в Николаеве прошел сильный ливень с грозой, а часть микрорайона Матвеевка накрыло градом.

Ранее вице-мэр, директор Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев рассказал, что проект реконструкции ливнеприемного коллектора по улице Гражданской (в районе «Дормашины») уже начали разрабатывать. В будущем, это позволит устранить подтопление участка дороги по улице Малой Морской по проспекту Центральному.