Проект реконструкции ливнеприемного коллектора по улице Гражданской (в районе «Дормашины») уже начали разрабатывать. В будущем, это позволит устранить подтопление участка дороги по улице Малой Морской по проспекту Центральному.

Об этом в программе «Диалог» на канале «МАРТ» рассказал директор Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев.

— На сегодняшний день мы уже проектируем. У нас есть победитель тендерной процедуры по проектировке этой проблеме, которая десятилетиями мучает наших жителей. Заливание основного участка в районе улицы Малой Морской по проспекту Центральному, — сказал Сергей Коренев.

Согласно порталу публичных закупок, победителем тендера Департамента ЖКК стало ООО «ВИК ПРОЕКТ». Они разработают проектно-сметную документацию за 442 тысячи 864,53 гривны.

Сергей Коренев отметил, что после готовности проекта будет понятен объем необходимого финансирования дальнейших строительных работ.

— Реализовав проектирование, мы будем понимать необходимое финансирование строительно-монтажных работ. Будем заниматься финансированием этого проекта, чтобы полностью снять вопрос подтопления этой части, — сказал Сергей Коренев.

Кроме того, директор Департамента ЖКХ сообщил, что в дальнейшем на упомянутом участке также обновят дорожное полотно.

Напомним, что во время ливней в прошлом году часть проспекта Центрального в районе «Дормашины» сильно затапливало. Очевидцы засняли, как работник коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» самостоятельно голыми руками очищает ливневку, стоя в воде.

Также в конце мая 2020 года улицы города затопило водой. В частности проспект Центральный из-за сильного дождя затопило настолько, что воды было по пояс. Из-за сильного дождя, на выезде из Николаева в сторону Баштанки и Снигиревки образовалась пробка.

После Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что улицы города затопило водой из-за того, что выпало слишком много осадков. Также он заявлял, что причиной плохой работы ливневой канализации в городе являются горожане, который незаконно сливают в нее свои собственные стоки.

В июле директор департамента ЖКХ Николаева Сергей Коренев заявил, что в районе Дормашины установили 4 новых ливневки и собираются обустроить еще 4, чтобы решить проблему затопления данного участка дороги после ливней.

До этого, 30 июня, в ходе аппаратного совещания у мэра Николаева Александра Сенкевича, Коренев отметил, что затопление Дормашины произошло из-за того, что скошенную траву не успели убрать и во время ливня она «накрыла ковром ливневые колодцы». Также он заявил о поверки в дальнейшем ливневок и постройке новых колодцев.

В начале июля текущего года сотрудники 10-го взвода горноспасательного отряда опустились в коллектор и обследовали его на предмет засоров. Как отметил командир взвода Владимир Порошкевич, спасатели исследовали 150 метров коллектора и обнаружили незаконные врезки, а также мусор, который стал причиной его засора.

Глава администрации Центрального района Александр Береза считает, что район Дормашины постоянно затапливает во время дождей из-за того, что ранее в этом месте проходило русло древней реки.