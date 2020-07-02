В Николаеве спасатели обследовали часть канализационного коллектора под Дормашиной и нашли засоры и закупорки. В мэрии планируют разработать проект и рассчитать стоимость очистки.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Сегодня, 2 июля сотрудники 10-го взвода горноспасательного отряда опустились в коллектор и обследовали его техническое состояние, а также на предмет засоров.

Как отметил командир 10-го взвода горноспасательного отряда Владимир Порошкевич, спасатели обследовали 150 метров коллектора и обнаружили незаконные врезки, а также мусор, который стал причиной его засора.

— Прошли порядка 150 метров. 50 метро в сторону реки Южный Буг и 100 метров в сторону лимана. Нашли вход в коллектор с какого-то помещения. Со следующей недели продолжим обследования с той точки, или найдем место закупоривания коллектора. Сейчас в коллекторе стоит вода на уровне полуметра, а ее там не должно быть. Коллектор засорен, на глубине в полметра мул, песок, камни и даже старые советские алюминиевые урны, ведра, не говоря уже о полиэтиленовых пакетах. Состояние коллектора более менее нормальный. Нашли незаконные врезки в коллектор, которых нет на схеме, — заявил Владимир Порошкевич.

В свою очередь главный инженер КП «ЭЛУ автодорог» Павел Лаврентьев заявил, что последний раз коллектор чистили 15 лет назад.

— Очистку фактически никто не делал. Под Дормашиной коллектор чистил лет 15 назад. Тогда с помощью вагонетки вручную вывозили мусор, — заявил он.

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя анонсировал продолжение обследования коллектора и разработку проекта его очистки.

Напомним, 24 июня, в результате ливня затопило проспект Центральный в районе Дормашины и Садовой. После инцидента в Николаеве планировали установить дополнительные, вертикальные, водоотводы.

В очередной раз район Дормашины затопило после ливня 30 июня.

Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев рассказал, что после затопление в районе Дормашины, было принято решение проверить ливнёвки и построить новые колодцы.

Также напомним, глава администрации Центрального района Александр Береза считает, что район Дормашины постоянно затапливает во время дождей из-за того, что ранее в этом месте проходило русло древней реки.