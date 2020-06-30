Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев рассказал, что после затопление в районе Дормашины, было принято решение проверить ливнёвки и построить новые колодцы.

Об этом он рассказал во вторник, 30 июня, в ходе аппаратного совещания у мэра Николаева Александра Сенкевича, передает корреспондент НикВести.

Как известно, 24 июня, в результате ливня затопило проспект Центральный в районе Дормашины и Садовой. После инцидента в Николаеве планировали установить дополнительные, вертикальные, водоотводы.

Директор департамента отметил, что затопление Дормашины произошло из-за того, что скошенную траву не успели убрать и во время ливня она «накрыла ковром ливнёвые колодцы».

Также он добавил, что было принято решение о строительстве дополнительных колодцев в районе проспекта центрального от Садовой до Инженерной, а также провести обследование коллектора от Дормашины в сторону морпорта.

— На следующие утро (после затопления Дормашины - прим.) мы провели совещание. Причиной, по которой было затопление, была трава. Был проведен покос травы по бульварной части проспекта Центрального, подрядчик не успел убрать траву и она накрыла ковром ливнёвые колодцы. Первым пунктом совещания было необходимость обследования коллектора от Дормашины в сторону морпорта, будем организовывать экспедицию, это достаточно серьезное мероприятие... Также принято решение о строительстве дополнительных колодцев в районе проспекта центрального от Садовой до Инженерной, на этой неделе «ЭЛУ автодорог» приступит к выполнению работ там. Принято решение о необходимости дополнительного обследования ливнёвых канализаций на предмет врезок туда фекальных канализаций и наоборот. В районе 3 недель будут построены те колодцы по проспекту Центральному — это уже приведёт к результатам. - акцентировал Сергей Коренев.

В частности проспект Центральный из-за сильного дождя затопило настолько, что воды было по пояс. Из-за сильного дождя, на выезде из Николаева в сторону Баштанки и Снигиревки образовалась пробка.