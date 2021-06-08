Первомайский районный суд приговорил 4,5 годам тюрьмы 29-летнего жителя Голой Пристани Херсонской области за ДТП, которое привело к гибели человека. Мужчину также лишили права управлять автомобилем сроком на 3 года.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

В июле 2018 года по улице Киевской в Первомайске водитель грузовика «Renault Magnum» с полуприцепом «Samro SR334», не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего наехал на бордюр. В результате этого автомобиль с полуприцепом опрокинулся, а груз с прицепа упал на мужчину, который в этот момент двигался по тротуару. От полученных травм пешеход погиб на месте.

Суд поддержал позицию Первомайской окружной прокуратуры, признав водителя виновным.

Напомним, 7 мая, Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе арест Владиславу Аршинову, которого подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия на проспекте Богоявленском. Арест сроком до 18 июня ему назначила судья Центрального районного суда Светлана Скрипченко 21 апреля.