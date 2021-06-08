Ночью, 8 июня, в одном из сел Житомирской области неизвестный открыл огонь по семейной паре, мужчина погиб на месте, женщину в тяжелом состоянии довезли до больницы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Житомирской области.

Стрельба произошла в селе Грубском. Полиция получила информацию про происшествие в 00:30, по сигналу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что неизвестный расстрелял через окно мужчину 1974 года рождения и женщину 1982 года рождения. Мужчина погиб, его жену в бессознательном состоянии привезли в реанимацию.

На момент преступления в другой комнате находилась 12-летняя девочка, которая не получила никаких ранений.

Открыто уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Продолжаются следственные действия.

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