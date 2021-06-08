Сегодня, 8 июня, на отрезке трассы Николаев-Одесса произошли две аварии в течение часа.

Об этом написал николаевский политолог Федор Левченко на своей странице в Facebook.

Около 14:00 на дороге столкнулись грузовик и легковушка. ДТП произошло за селом Нечаянное в Николаевской области. Водитель на автомобиле Fiat решил развернуться и не заметил фуру, которая ехала в противоположном направлении.

Как пишут Новости-N, Fiat двигался по трассе со стороны села Половинки в направлении села Нечаянного. Во время обгона водитель легковушки задел фуру, от чего первое авто развернуло.

Через 10 минут водитель другой крупногабаритной машины притормозил, объезжая место аварии, и в этот момент в него сзади врезалось другое авто.

Сообщается, что в результате происшествий никто не пострадал, все автомобили получили механические повреждения.

Напомним, 29 мая в Николаеве патрульные задержали пьяного водителя микроавтобуса «Рута», который устроил ДТП на улице Океановской и скрылся с места происшествия.