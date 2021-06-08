У основателей общественной организации «Партия Шария» проведены обыски.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

— Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у основателей общественной организации «Партия Шария», причастных к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменения границ территории или государственной границы Украины и в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, — говорится в сообщении.

Как отмечается, обыски проводились по адресам фактического проживания двух фигурантов дела: в столице и в Бучанском районе Киевской области.

При проведении процессуальных действий правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности, печать «Партии Шария» и банковские карты.

Кроме того, проведены обыски в типографии, расположенной в Виннице, где представители общественной организации печатали продукцию антиконституционного характера, заявили в спецслужбе.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним, в феврале этого года Анатолию Шарию сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.