Блогеру, проживающему в Испании, Анатолию Шарию сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур... Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария имеющиеся факты его подрывной деятельности против Украины. Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций. В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было — обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Такие противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК («Россия 24», «Россия1»), телеканал Министерства обороны РФ «Звезда», — говорится в сообщении.

Анатолий Шарий подозревается в совершении преступлений по части 1 статьи 111 «Государственная измена» и части 1 статьи 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Вторая предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть дело по признакам государственной измены в действиях главы Офиса президента Андрея Ермака.