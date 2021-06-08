Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
По предварительной версии следствия, участковый инспектор наладил коррупционный механизм получения денег от граждан. За взятку он обещал не создавать искусственных препятствий в ходе перевозки товаров народного потребления через государственную границу, в том числе с нарушением действующих нормативно-правовых актов.
— Правоохранители задержали злоумышленника вблизи рабочего места после получения аванса за содействие в беспрепятственном перемещении товаров народного потребления через госграницу, — говорится в сообщении.
Сейчас процессуальные действия продолжаются, проводятся обыски по месту службы и постоянного проживания задержанного, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.
Напомним, гражданка России пыталась подкупить украинских правоохранителей в надежде, что они «закроют глаза» на истекший срок разрешения на нахождение в Украине.