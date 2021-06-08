Служба безопасности Украины поймала военнослужащего одного из отделов Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы на регулярном мздоимстве.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

По предварительной версии следствия, участковый инспектор наладил коррупционный механизм получения денег от граждан. За взятку он обещал не создавать искусственных препятствий в ходе перевозки товаров народного потребления через государственную границу, в том числе с нарушением действующих нормативно-правовых актов.

— Правоохранители задержали злоумышленника вблизи рабочего места после получения аванса за содействие в беспрепятственном перемещении товаров народного потребления через госграницу, — говорится в сообщении.

Сейчас процессуальные действия продолжаются, проводятся обыски по месту службы и постоянного проживания задержанного, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

В рамках уголовного производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Проверяется возможная причастность к противоправной деятельности других лиц.

Напомним, гражданка России пыталась подкупить украинских правоохранителей в надежде, что они «закроют глаза» на истекший срок разрешения на нахождение в Украине.