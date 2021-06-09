В Риме после сильного ливня во вторник, 8 июля, затопило улицы и здания.

Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

В течение нескольких минут в столице Италии выпало 80 мм осадков, особенно в северной его части. На некоторых участках улиц вода достигала полутора метров.

Отмечается, что подтопление улиц осложнило движение на многих дорогах, в том числе в центре.

Из-за затопления детсада около 40 детей в возрасте до трех лет пришлось эвакуировать спасателям.

Как сообщалось, 28 мая в Николаеве прошел сильный ливень с грозой, а часть микрорайона Матвеевка накрыло градом.