Следователи Национальной полиции Украины сообщили о подозрении директору одного из предприятий в Николаевской области в предоставлении неправомерной выгоды руководителю Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в конце прошлого года руководителю НААН было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В частности, в том, что он получил взятку в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем за содействие в назначении на должность директора одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины, и непрепятствование заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим государственным предприятием и конкретно определенными частниками.

Также руководителя НААН подозревают во включении заранее определенного лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и членов-корреспондентов НААН Украины и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН Украины.

8 июня следователи Нацполиции сообщили директору о подозрении во взятке руководителю НААН за совершение указанных действий в пользу его отца.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Согласно ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, ему грозит наказание в виде штрафа от одной до четырех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишения свободы на тот же срок.

Ранее в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области, совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции области, задержали на взятке руководителя государственной исполнительной службы.