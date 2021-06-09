Вчера, 8 июня, в Заводском районе Николаева подожгли камыш, а в Центральном районе у Лагерного поля из-за неаккуратного обращения с огнем вспыхнула засохшая трава и мусор.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Первым тушили пожар на Генерала Карпенко, сигнал поступил в 11:01, через 40 минут удалось сузить очаг пламени, окончательное тушение растянулось на полтора часа — до 13:10. Всего выгорели 600 метров камыша, причиной возгорания стал поджег.

Другой сигнал поступил уже в середине дня, в 15:26 – на улице Лагерное поле на территории около 500 метрах воспламенилась трава и мусор. В 15:43 распространение пламени остановили, в 16:03 огонь погасили.

Напомним, 6 апреля, на территории Николаева и области зафиксировано 4 пожара на открытой территории.