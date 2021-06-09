Самолет МиГ-29, разбившийся этой ночью во время учений в Болгарии, погрузился на глубину в 70 метров. Останки машины нашли в 5 километрах от берега. Пилота признали погибшим, он имел звание майора и возглавлял эскадрилью, а также имел опыт ночных полетов.

Об этом передает болгарский портал Дневник.

В поисках черного ящика самолета задействованы два фрегата и тральщик с эхолотом. Это устройство может измерять глубину и сканировать дно на предмет остатков боевой машины.

Крушение истребителя МиГ-29 могло быть вызвано проблемой с целями на учении. Мишень развернулась, как и планировалось, но затем начала падать с более высокой, чем ожидалось, вертикальной скоростью. Это заставило пилота выполнить новый маневр, чтобы поразить ее, и вскоре после этого, как сообщается, связь с ним была потеряна.

И.о премьер-министра Болгарии Стефан Янев отметил, что техническое состояние самолета было хорошим, а погибший айор Валентин Терзиев имел опыт ночных полетов и был начальником штаба эскадрильи 3-й авиабазы «Граф Игнатьево».

Напомним, истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Болгарии потерпел крушение в Черном море во время выполнения тренировочной задачу в рамках тактических учений Шабла-21.