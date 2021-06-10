Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что хакеры взломали его частную электронную почту и получили доступ к соцсетям с целью дезинформационной кампании.

Об этом Михал Дворчик рассказал в своем Twitter, сообщает «Европейская правда».

По его словам, хакеры также получили доступ к электронной почты его жены и их соцсетей. В то же время он заверил, что объектом атаки хакеров не стала «никакая информация, которая является секретной, служебной или совершенно секретной».

Михал Дворчик отметил, что сообщение, которое было опубликовано на странице его жены в Facebook якобы о похищении секретных документов, которые «могут быть использованы для нанесения вреда национальной безопасности Польши, а также могут быть использованы в качестве доказательства вероятного вмешательства Польши во внутренние дела Беларуси», является сфальсифицированным.

Он отметил, что воспринимает атаку как часть дезинформационных действий.

— Учитывая, что информация была опубликована в российской социальной сети Telegram, и тот факт, что мне запретили въезд в Беларусь и Россию в течение 11 лет как человеку, который активно поддерживает демократические перемены в бывшем СССР, я рассматриваю это нападение как один из элементов широкомасштабной дезинформационной деятельности, который содержит сфальсифицированную и манипуляционную информацию, — заявил Михал Дворчик.

Он добавил, что целью кибератаки является дезинформация.

— Поэтому соответствующие спецслужбы Республики Польша проводят все необходимые разъяснительные меры, — добавил он.

Ранее Министерство здравоохранения Ирландии заявило, что оно также столкнулось с кибератакой. Хакеры стали причиной отключения компьютерных систем.