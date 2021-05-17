Министерство здравоохранения Ирландии заявило, что оно также столкнулось с кибератакой. Хакеры стали причиной отключения компьютерных систем.

Об этом сообщает Bloomberg.

В воскресенье министерство здравоохранения подтвердило, что оно также подверглось атаке с использованием программ-вымогателей, аналогичных атаке, совершенной против Управления здравоохранения, которое руководит национальной системой здравоохранения страны.

— Департамент работает над реагированием на этот инцидент с четверга и продолжает тесно сотрудничать с властями, — говорится в текстовом сообщении пресс-секретаря. По его словам, отдел сосредоточен на защите своих данных.

Ирландия не может публиковать данные о новых случаях заражения вирусами с четверга после атаки каибермошенников.

Напомним, Служба здравоохранения Ирландии отключила свои компьютерные системы после кибератаки.