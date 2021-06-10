На Николаевщине в селе Доброе Баштанской ОТГ прогорела кухня, огонь уничтожил всю мебель и бытовую технику, однако пожарным ужалось предотвратить перекидывание огня на другие здания.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Первая информация о пожаре дошла до Службы спасения в 11:28 9 июня. Небольшое помещение в 10 квадратных метров потушили за тридцать минут.

Предварительно, причиной воспламенения стало неаккурактное обращение с бытовой техникой.

Напомним, в селе Кавказ Березнеговатской территориальной общины Баштанского района Николаевской области сгорел спортзал школы.