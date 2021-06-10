В российском городе Благовещенск группа из трех человек напала на Андрея Афанасьева, пишущего для «Радио Свобода».

О подробностях происшествия журналист рассказал у себя на странице в Instagram.

По его словам, трое мужчин методично избивали его или арматурой, или дубинками.

— Меня возле моего дома, почти возле подъезда, избили Меня возле моего дома, почти возле подъезда, избили неизвестные. Били то ли дубинками, то ли арматурой <…> Не знаю <…> Я не вижу вот этим глазом вообще ничего <…> Голова кружится, почки болят, — рассказал Андрей Афанасьев.

Пострадавший обратился в травмпункт, где ему диагностировали сломанный нос.

Сам журналист уверен, что на него напали из-за его статей про местного депутата.

— Полагаю, может быть, к этому может быть причастен депутат Андрей Домашенков, — предполагает журналист.

Для такой версии у него есть веские основания, во время нападения мужчина расслышал, как трое злоумышленников говорили «поменьше пиши репортажи про достойных людей» и в конце проговорили фразу «то ли «отпишись домику», то ли «напиши домику».

Журналист подчеркнул, что после нападения он не сможет работать в течение двух-трех недель.

Ранее сообщалось, под Одессой трое неизвестных напали на главного редактора местной газеты «Альтернатива» Романа Варшанидзе. Его избили во время съемок репортажа.