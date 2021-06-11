В Ровенской области 61-летний мужчина погиб от укусов пчел. Инцидет произошел в селе Малый Шпаков Ровенского района.

Об этом сообщил накакануне региональный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Указано, что в четверг после 15:00 медики получили вызов о том, что в селе Малый Шпаков пчелы покусали мужчину. Через несколько минут врачи прибыли на место, но лишь констатировали смерть потерпевшего.

— Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа вероятно аллергическая реакция на укусы пчел, поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки. До нашего приезда жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина так и не начал дышать, – рассказал фельдшер Вадим Кравчук, который был на месте вызова.

Напомним, пчеловоды из Закарпатья решили прибегнуть к услугам «Укрпочты», чтобы транспортировать медоносных насекомых покупателям. Однако пчелы не выдержали транспортировки и скончались по дороге. Всего погибло около 8 миллионов насекомых, фермеры понесли убытки больше 500 тысяч гривен.