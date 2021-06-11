В Запорожской области в городе Молочанск мужчина достал гранату для запугивания работодателя, однако по оплошности активировал ее. Взрыв оторвал правое предплечье.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Предварительно, конфликт произошёл из-за автомобиля. Предприниматель приехал, чтобы забрать свою машину у рабочего, которому давал ее в пользование. Автомобиль был припаркован на одной из улиц города, а за рулём сидел пьяный работник.

Начальник заявил выпившему, что увольняет его. Тогда, 38-летний работник вышел из автомобиля с гранатой в руках, бизнесмен успел отбежать в ближайшее здание, после чего прогремел взрыв.

Экспертная группа полиции отыскала обломки корпуса гранаты "Ф-1", рычаг взрывателя и кольцо с чекой, которые стали доказательствами преступления.

По данному факту возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 15 пункту 5, части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) и часть 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Наказание по совокупности пдедъявленных обвинений предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Харькове на проспекте Гагарина вечером 8 июня прогремел взрыв.