В Лубнах Полтавской области полиция прекратила противоправную деятельность двух пенсионерок, которые занимались наркоторговлей.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области.

По предварительной версии следствия, 73-летняя пенсионерка наладила теневой бизнес среди потенциальных покупателей из числа наркозависимых лиц. Кроме этого, полиция установила, что женщина имела сообщницу, 1949 года рождения, которая активно помогала сбывать наркотики.

В ходе обысков изъяты подготовленные на продажу пакетики с наркотическими веществами и таблетками, денежные средства, мобильные телефоны и банковские карты. Изъятое направлено на экспертное исследование.

Также установлено, что женщина открыла счет в одном из банков, сумма на котором достигала почти 660 тысяч гривен. Эти средства были получены в результате сбыта наркотических и психотропных веществ.

Материалы досудебного расследования направлены в суд с обвинительным актом в отношении обоих фигуранток. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее в Николаеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготовляли и продавали наркотические и психотропные вещества.