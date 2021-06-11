Сообщается, что 10 июня бывший депутат Михаил Петрик произвел смертельный выстрел себе в голову из охотничьего ружья. Самоубийство произошло на берегу реки Путилка.

Об этом подробностях инцидента передает УНИАН.

Локальные СМИ в качестве объяснения случившегося указывают, что мужчина мог решиться на прерывание жизни из-за тяжелого заболевания.

В местном управлении полиции пока не прокомментировали первоначальные версии происшествия.

Напомним, 19 июня, в Киеве застрелился народный депутат от партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.