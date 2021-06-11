Боевики напали на университет на севере Нигерии в четверг вечером, убив одного студента и ранив другого, а также похитив пять человек, в том числе трех студентов.

Об этом передает Le Figaro.

Нападение произошло с 23:00 до 12:00 в Политехническом университете Нуху Бамалли в Зарии, городе, расположенном в нигерийском штате Кадуна. Согласно заявлению, подписанному президентом профсоюза учителей Алию Кофа, «были похищены два преподавателя» и «трое студентов».

Жена и двое детей одного из похищенных сотрудников также были похищены похитителями, «но были отпущены утром».

Во время нападения «похитители стреляли в двух студентов, один из них умер сегодня утром, а другой все еще находится на лечении».

Напомним, после нападения на школу в штате Замфара в Нигерии оттуда исчезли около 300 детей.