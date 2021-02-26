После нападения на школу в штате Замфара в Нигерии оттуда исчезли около 300 детей.

Об этом сообщает BBC.

Нападение произошло в пятницу, когда группа боевиков прибыла в государственную среднюю школу для девочек в Джангебе. Один из учителей школы рассказал, что некоторые из вооруженных лиц были одеты в одежду сил безопасности правительства, принудив школьниц сесть в машины, на которых они прибыли к школе.

Под зданием школы собрались встревоженные родители, а некоторые отправились на поиски своих детей. Издание отмечает, что вооруженные банды в Нигерии часто похищают школьников с целью получения выкупа. По меньшей мере 42 человека, в том числе 27 школьников, которые были похищены на прошлой неделе в центральном штате Нигер, до сих пор не освобождены.

Напомним, что в Камеруне вооруженные люди открыли огонь в одной из школ города Кумба. Вследствие обстрелов погибли по меньшей мере пять детей, еще девять получили ранения.