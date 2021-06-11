Сегодня, 11 июня, около 12:00, на перекрестке улиц Никольская и Инженерная произошло ДТП.

Об этом пишут на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Водитель автомобиля Toyota не уступил Daewoo, который двигался по главной дороге. После совершения ДТП водитель автомобиля Toyota скрылся с места происшествия. Однако, после столкновения номерной знак его автомобиля остался на дороге. Нарушителя стала искать полиция.

Машину заметили и остановили на улице Спасская. На авто были следы аварии, а у водителя — признаки сильного алкогольного опьянения. Правоохранители предложили водителю пройти алкотест, но он отказался.

Патрульные составили на водителя протоколы по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), статье 122-4 (Оставление места ДТП) и по части 1 статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.

Напомним, 8 июня на отрезке трассы Николаев-Одесса произошли две аварии в течение часа.