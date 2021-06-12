В субботу, 11 июня, центр Николаева вновь застыл в заторах из-за ремонта дороги в Варваровке.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Отмечается, что затруднено движение, начиная от гипермаркета «Метро» в Соляных до Пушкинской.

Также транспорт фактически медленно продвигается и по улице Никольской со стороны улицы Декабристов, которые едут в сторону Варваровского моста.

По сведениям Google Карты пробки образовались по всему Центральному району города.

Напомним, два дня назад, центр Николаева застыл в заторах из-за того, что 2 дня назад дорожники начали срезать старое асфальтобетонное покрытие в Варваровке на улице Веселиновская.