Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось в пятницу вечером в Первомайске с участием водителя мотоцикла марки «Kawasaki Ninja».

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что 31-летний водитель мотоцикла, двигаясь по улице Автодоровская около 19.00 в пятницу, 11 июня, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части и упал с транспортного средства на дорожное покрытие.

«В результате происшествия мотоциклист от полученных телесных повреждений погиб на месте», — говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство.

Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам (063) 128-72-16, (093) 714-45-20, 102.

Напомним, в Николаеве виновник ДТП скрылся с места происшествия — его авто нашли по отвалившемуся номеру.