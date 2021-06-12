За 5 месяцев текущего года в Николаевской области произошло 1552 дорожно-транспортных происшествия с механическими повреждениями.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Из вышеперечисленного количества ДТП— 344 с пострадавшими, в результате которых 430 человек получили телесные повреждения и 30 — погибли.

Отмечается, что основными причинами дорожных аварий является нарушение правил маневрирования, превышение скорости и несоблюдение дистанции.

Напомним, в субботу, 12 июня, в Вознесенске в результате ДТП с легковым автомобилем травмировался мотоциклист — полиция расследует причины автоаварии.