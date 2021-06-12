|Скорость ветра:
|3.2 м/с
|Восход солнца:
|04:56
|Заход солнца:
|20:46
|Температура завтра:
|+25 C°
|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|04:46
|Заход солнца:
|21:09
|Температура завтра:
|+20 C°
За 5 месяцев текущего года в Николаевской области произошло 1552 дорожно-транспортных происшествия с механическими повреждениями.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
Из вышеперечисленного количества ДТП— 344 с пострадавшими, в результате которых 430 человек получили телесные повреждения и 30 — погибли.
Отмечается, что основными причинами дорожных аварий является нарушение правил маневрирования, превышение скорости и несоблюдение дистанции.
Напомним, в субботу, 12 июня, в Вознесенске в результате ДТП с легковым автомобилем травмировался мотоциклист — полиция расследует причины автоаварии.
За 5 месяцев текущего года в Николаевской области произошло 1552 дорожно-транспортных происшествия с механическими повреждениями.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
Из вышеперечисленного количества ДТП— 344 с пострадавшими, в результате которых 430 человек получили телесные повреждения и 30 — погибли.
Отмечается, что основными причинами дорожных аварий является нарушение правил маневрирования, превышение скорости и несоблюдение дистанции.
Напомним, в субботу, 12 июня, в Вознесенске в результате ДТП с легковым автомобилем травмировался мотоциклист — полиция расследует причины автоаварии.