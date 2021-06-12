В субботу, 12 июня, в Вознесенске в результате ДТП с легковым автомобилем травмировался мотоциклист — полиция расследует причины автоаварии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.

12 июня, около 11:30 возле автозаправочной станции по улице Киевской в Вознесенске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen Passat и мотоцикла BMW.

В результате столкновения транспортных средств 44-летний мотоциклист с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство, санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Полицейские просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться в Вознесенский районный отдел полиции: Вознесенск улица Киевская, 24 или по телефонам (05134) 3-31-51, (0512) 53-13-21, 102.

Напомним, полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось 11 июня в Первомайске с участием водителя мотоцикла марки «Kawasaki Ninja».