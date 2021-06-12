В ночь с 11 на 12 июня в поезде № 358 «Рахов – Киев», около трех ночи мужчина упал с верхней полки. Под утро, по прибытию на станцию Фастов, что на Киевщине, пассажиру стало плохо и вскоре он умер.

Об инциденте компания «Укрзалізниця» сообщила на своем сайте.

Сообщается, что после падения пассажир сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию - Фастов. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, забоев на его теле обнаружено не было.

Правоохранители вместе с железнодорожниками выясняют причины его смерти.

Напомним, «Укрзалізниця» прокомментировала фотографию боксера Александра Усика на колее, которую тот опубликовал в своем Instagram.