«Укрзалізниця» прокомментировала фотографию боксера Александра Усика на колее, которую тот опубликовал в своем Instagram.

Об компания написала пост на официальной странице в Facebook.

В компании предположили, что спортсмен мог забыть про базовые правила техники безопасности на железной дороге.

— Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов. Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников, — попросили в «Укрзалізниці».

В конце сообщения представители компании пожелали Усику достижения спортивных вершин.

— И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа. И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы «Укрзалізниці», — доброжелательно пожелали Усику успехов в компании.

Напомним, боксер Александр Усик рассказал, что никогда не принимал участия в сьемках фильма жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко «Паломница». Спортсмен оправдался тем, что монахи попросили его поговорить о Киево-Печерской Лавре с бывшей телеведущей.