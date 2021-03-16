Боксер Александр Усик рассказал, что никогда не брал участие в сьемках фильма жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко «Паломница». Спортсмен оправдался тем, что монахи попросили его поговорить о Киево-Печерской Лавре с бывшей телеведущей.

Об этом он сообщил в небольшем интервью на Youtube.

Боксер отметил, что не догадывался о том, что моменты с ним вставят в фильм Оксаны Марченко, он просто хотел обсудить веру.

— Тут вообще такая ситуация. Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто какая-то дурня получилась, потому что видео было записано где-то год или больше тому назад. Как мне пояснили, нет, не пояснили, мне предложили поговорить с Оксаной, она снимала фильм о Лавре. Я сказал, что не очень хочу с ней говорить. Но монахи сказали мне, что лучше тебя никто не расскажет про Киево-Печерскую Лавру, про пещеру, про святых, которые там лежат, потому что ты говорят, там часто бываешь. Ну ладно, сказал я, я согласен, я поговорю с ней а так получилось что они сделали какое-то кино, — заявил Александр Усик.

Он добавил, что считает себя обманутым в данной ситуации и что ему надоело терпеть такие ситуации.

— Именно это – информационная война, когда кому-то плохо, они дурят, я уже задолбался молчать и мириться, когда люди так делают…. Я ошибся, боженьке сказал спасибо за то, что у меня все хорошо, а люди просто обманывают, — объяснил свою позицию Александр Усик.

Напомним, 58% украинцев поддерживают санкции против депутата от «Оппозиционной платформы За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Противоположное мнение у 28% опрошенных.