Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг» за 22-23 февраля.

Всего 75% респондентов заявили, что знают о решении относительно санкций против Медведчука и Марченко. В то же время 25% впервые услышали об этом решении.

В среднем 58% украинцев поддерживают введение санкций, 28% — нет. Среди опрошенных, которые хорошо знают о решении, уровень его поддержки еще выше (73%), а количество критиков меньше (23%).

На вопрос, почему власти ввели санкции, 52% ответили, что это произошло из-за пророссийской деятельности Медведчука. 30% считают это разборками между олигархами, 16% называют это попыткой вернуть в государственную собственность трубопровод, 13% считают это указанием США, а 10% — давлением на оппозицию.

Введение санкций поддерживает примерно одинаковое количество людей в разных возрастных группах. Наибольшая поддержка среди людей от 40 до 60 лет (60%).

Опросили 2500 человек от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса — , на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против одного из лидеров «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, ряда граждан РФ, а также против гражданской жены соратника Медведчука Тараса Козака — Натальи Лавренюк.

Украинская телеведущая Оксана Марченко объявила о вступлении в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является ее муж, кум российского президента Путина Виктор Медведчук.