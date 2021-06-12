В Харькове 16-летний подросток жестоко избивал своих сверстниц. Правоохранители назвали имя несовершеннолетнего хулигана — Александр Тараник.

Об этом написал замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Антон Геращенко отметил, что сначала обидчика поймали сверстники и заставили стоя на коленях извиняться перед избитыми ими девушками.

— Откуда вся эта звериная жестокость? Почему никто из подростков, кто был рядом, даже не попытался остановить обидчика? Во всем этом будет разбираться следователи полиции, прокурор и суд, Во всем этом будет разбираться следователи полиции, прокурор и суд, — сказал Антон Геращенко.

Напомним, на Николаевщине двое подростков до смерти избили мужчину.