11 июня на улицы разных городов Испании вышли тысячи людей, которые протестовали против домашнего насилия. Участники протестов осуждали убийство женщин и детей мужчинами.
Об этом сообщает El Pais.
На испанском острове Тенерифе в конце апреля вместе с отцом пропали без вести две девочки шести и одного года. Перед исчезновением мужчина пригрозил бывшей жене, что она никогда не увидит детей. Поисковая операция продолжается более месяца, а недавно спасатели обнаружили тело шестилетней девочки.
37-летний Томас Гимено договорился с бывшей женой Беатрис Циммерман о том, что он сможет проводить время с годовалой дочкой Анной и шестилетней Оливией. Вечером 27 апреля мужчина взял детей к себе в гости.
Циммерман позже пришла к экс-мужу, чтобы забрать девочек домой, но, как она сказала полиции, никто не открыл дверь. Тогда женщина позвонила Томасу: он заверил, что пошел ужинать с дочерьми, поэтому отвезет их домой позже.
В день исчезновения Гимено трижды заметили возле пристани яхт: он загрузил свою лодку чемоданами. Согласно показаниям охранника и видео камер, детей вместе с мужчиной не было.
В ночь исчезновения Томас пять раз звонил своей бывшей жене, в частности он сказал, что женщина больше никогда не увидит детей. Циммерман пообщалась с родителями Гимено, которые рассказали, что мужчина приходил к ним с детьми перед исчезновением и якобы использовал слова, похожие на прощание.
Правоохранители обнаружили, что за день до исчезновения мужчина перевел с одного своего банковского счета на другой 55 тысяч евро. Однако полиция установила, что наличные со счетов не снимали.
Правоохранители считают, что Гимено самостоятельно или с помощью посторонних людей устроил похищение детей. Поисковая операция продолжается больше месяца. Спасатели уже нашли лодку Томаса, а рядом с ней автокресло младшей дочери. 10 июня на морском дне обнаружили две сумки, привязанные к якорю лодки: в одной из них было тело шестилетней девочки, а другая оказалась пустой.
Напомним, испанские курорты возобновят прием туристов со всего мира при условии, что те будут привиты препаратами, разрешенными в Европейском союзе.
11 июня на улицы разных городов Испании вышли тысячи людей, которые протестовали против домашнего насилия. Участники протестов осуждали убийство женщин и детей мужчинами.
Об этом сообщает El Pais.
На испанском острове Тенерифе в конце апреля вместе с отцом пропали без вести две девочки шести и одного года. Перед исчезновением мужчина пригрозил бывшей жене, что она никогда не увидит детей. Поисковая операция продолжается более месяца, а недавно спасатели обнаружили тело шестилетней девочки.
37-летний Томас Гимено договорился с бывшей женой Беатрис Циммерман о том, что он сможет проводить время с годовалой дочкой Анной и шестилетней Оливией. Вечером 27 апреля мужчина взял детей к себе в гости.
Циммерман позже пришла к экс-мужу, чтобы забрать девочек домой, но, как она сказала полиции, никто не открыл дверь. Тогда женщина позвонила Томасу: он заверил, что пошел ужинать с дочерьми, поэтому отвезет их домой позже.
В день исчезновения Гимено трижды заметили возле пристани яхт: он загрузил свою лодку чемоданами. Согласно показаниям охранника и видео камер, детей вместе с мужчиной не было.
В ночь исчезновения Томас пять раз звонил своей бывшей жене, в частности он сказал, что женщина больше никогда не увидит детей. Циммерман пообщалась с родителями Гимено, которые рассказали, что мужчина приходил к ним с детьми перед исчезновением и якобы использовал слова, похожие на прощание.
Правоохранители обнаружили, что за день до исчезновения мужчина перевел с одного своего банковского счета на другой 55 тысяч евро. Однако полиция установила, что наличные со счетов не снимали.
Правоохранители считают, что Гимено самостоятельно или с помощью посторонних людей устроил похищение детей. Поисковая операция продолжается больше месяца. Спасатели уже нашли лодку Томаса, а рядом с ней автокресло младшей дочери. 10 июня на морском дне обнаружили две сумки, привязанные к якорю лодки: в одной из них было тело шестилетней девочки, а другая оказалась пустой.
Напомним, испанские курорты возобновят прием туристов со всего мира при условии, что те будут привиты препаратами, разрешенными в Европейском союзе.