11 июня на улицы разных городов Испании вышли тысячи людей, которые протестовали против домашнего насилия. Участники протестов осуждали убийство женщин и детей мужчинами.

Об этом сообщает El Pais.

На испанском острове Тенерифе в конце апреля вместе с отцом пропали без вести две девочки шести и одного года. Перед исчезновением мужчина пригрозил бывшей жене, что она никогда не увидит детей. Поисковая операция продолжается более месяца, а недавно спасатели обнаружили тело шестилетней девочки.

37-летний Томас Гимено договорился с бывшей женой Беатрис Циммерман о том, что он сможет проводить время с годовалой дочкой Анной и шестилетней Оливией. Вечером 27 апреля мужчина взял детей к себе в гости.

Циммерман позже пришла к экс-мужу, чтобы забрать девочек домой, но, как она сказала полиции, никто не открыл дверь. Тогда женщина позвонила Томасу: он заверил, что пошел ужинать с дочерьми, поэтому отвезет их домой позже.

В день исчезновения Гимено трижды заметили возле пристани яхт: он загрузил свою лодку чемоданами. Согласно показаниям охранника и видео камер, детей вместе с мужчиной не было.