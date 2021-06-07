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Испанские курорты возобновят прием туристов со всего мира при условии, что те будут привиты препаратами, разрешенными в Европейском союзе.
Об этом информирует испанская телерадиокомпания RTVE.
Наряду с вакцинами производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, которые одобрены Европейским агентством лекарственных препаратов, Испанию смогут посещать и туристы, привитые китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.
Туристы, которые хотят посетить Испанию, предварительно должны предоставить подтверждение о получении полного цикла вакцинации не менее чем за 14 дней до въезда в страну. Для этого необходимо заполнить анкету в интернете через специальное приложение, которое генерирует QR-код, его турист должен предоставить как перед отправлением в Испанию, так и при прохождении паспортного контроля.
В то же время в Испанию не смогут въезжать туристы из Бразилии, Индии и ЮАР из-за сложной эпидемиологической ситуации в этих странах.
Напомним, c 1 июля Турция откроет свои границы для иностранных туристов, а также восстановит регулярные пассажирские перевозки с Украиной.
Испанские курорты возобновят прием туристов со всего мира при условии, что те будут привиты препаратами, разрешенными в Европейском союзе.
Об этом информирует испанская телерадиокомпания RTVE.
Наряду с вакцинами производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, которые одобрены Европейским агентством лекарственных препаратов, Испанию смогут посещать и туристы, привитые китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.
Туристы, которые хотят посетить Испанию, предварительно должны предоставить подтверждение о получении полного цикла вакцинации не менее чем за 14 дней до въезда в страну. Для этого необходимо заполнить анкету в интернете через специальное приложение, которое генерирует QR-код, его турист должен предоставить как перед отправлением в Испанию, так и при прохождении паспортного контроля.
В то же время в Испанию не смогут въезжать туристы из Бразилии, Индии и ЮАР из-за сложной эпидемиологической ситуации в этих странах.
Напомним, c 1 июля Турция откроет свои границы для иностранных туристов, а также восстановит регулярные пассажирские перевозки с Украиной.