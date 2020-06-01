С 1 июля Турция откроет свои границы для иностранных туристов, а также восстановит регулярные пассажирские перевозки с Украиной.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба МИД Украины.
«Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года. Он также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом», — говорится в сообщении.
Также внешнеполитические ведомства двух стран договорились, что следующее заседание Совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел состоится в Анталье.
Ранее сообщалось, что Украина планирует возобновить рейсы на популярных туристических направления в Турцию, Грецию, Кипр, Грузию.
Напомним, что посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что авиасообщение между Австрией и Украиной могут возобновить уже с 23 июня.
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С 1 июля Турция откроет свои границы для иностранных туристов, а также восстановит регулярные пассажирские перевозки с Украиной.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба МИД Украины.
«Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года. Он также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом», — говорится в сообщении.
Также внешнеполитические ведомства двух стран договорились, что следующее заседание Совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел состоится в Анталье.
Ранее сообщалось, что Украина планирует возобновить рейсы на популярных туристических направления в Турцию, Грецию, Кипр, Грузию.
Напомним, что посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что авиасообщение между Австрией и Украиной могут возобновить уже с 23 июня.