С 1 июля Турция откроет свои границы для иностранных туристов, а также восстановит регулярные пассажирские перевозки с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба МИД Украины.

«Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года. Он также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом», — говорится в сообщении.

Также внешнеполитические ведомства двух стран договорились, что следующее заседание Совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел состоится в Анталье.

Ранее сообщалось, что Украина планирует возобновить рейсы на популярных туристических направления в Турцию, Грецию, Кипр, Грузию.