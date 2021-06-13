В США 56-летнему дайверу удалось выжить после того, как его проглотил горбатый кит. Мужчина смог выбраться из пасти и добраться до берега без серьезных травм.

Об этом пишет Cape Cod Times.

Происшествие случилось, когда Майкл Пакард утром ловил лобстеров у берегов Атлантического океана, Совершенно внезапно он почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно.

— Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мыщц во рту, —рассказал Майкл Пакард.

Сначала дайвер подумал, что его съела акула. Но он не нашел зубов в темноте и понял, что находится внутри кита. Мужчина начал интенсивно двигаться и в результате животное замотало головой и выпустило его из пасти на поверхности.

Напомним, в Лондоне спасли детеныша кита, которое на несколько часов застрял в реке.