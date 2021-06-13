Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Стало известно, что сегодня утром горные спасатели подняли на берег тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски.

Об исчезновении ребенка сообщили вчера вечером.

Со слов очевидцев установлено, что на реке Черемош находилось трое детей, один из которых (мальчик, 12 лет) поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка унесло вниз по течению.

Ранее в реке Ингул на Николаевщине обнаружили тело мужчины.