Вчера, 12 июня, в Николаеве на проспекте Мира горел магазин-кафетерий.

Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщили в ГСЧС в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасатели выяснили, что произошло короткое замыкание сети. В 7:45 пожар был локализован, в 8:01 ликвидирован на площади 15 квадратных метров.

Спасатели привлекли 3 единицы техники и 12 человек, дополнительно привлекалась аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

Напомним, грузовой автомобиль Mercedes-Benz Atego вспыхнул по улице Самойловича в Николаеве.